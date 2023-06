Ex-atleta é indiciada por agressão a entregadores no RJ

Ex-jogadora de vôlei é indiciada por lesão corporal, injúria e injúria e perseguição contra entregadores no Rio de Janeiro/RJ. Sandra Mathias Correia de Sá foi flagrada em vídeo agredindo entregador usando coleira de cachorro como chicote.

Segundo um dos entregadores, ela reclamou por eles pararem as motos em cima da calçada, em frente à loja onde os pedidos são retirados por aplicativo.

As agressões foram registradas em abril deste ano. Em depoimento, a ex-atleta afirmou que o desentendimento entre ela e os trabalhadores começou devido ao fato de ela se sentir ameaçada com eles passando em frente ao prédio dela.

Segundo informações da Record TV Rio, a advogada dela afirmou que Sandra não se sentia segura de passar pela calçada do prédio onde morava, que fica ao lado de uma galeria.

Sandra foi indiciada, em abril deste ano, por agredir a própria mãe. O caso era investigado pela 14ª DP do Leblon desde novembro do ano passado. De acordo com a Delegada Daniela Terra, a vítima procurou a delegacia e fez um registro de ocorrência por ter sido agredida pela filha.

Segundo a corporação, o inquérito foi concluído pela 15ª DP (Gávea) e enviado ao MPRJ.