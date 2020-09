Como forma de valorização e reconhecimento, ex-atletas profissionais têm, a partir desta sexta-feira (11), direito de gratuidade no acesso a ginásios, estádios e demais locais de jogos durante competições esportivas em Mato Grosso do Sul. É o que dispõe a Lei nº 5.565, de 10 de setembro de 2020, sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Conforme o texto da Lei, deverá ser reservada a quantidade de 3% dos ingressos para a entrada gratuita dos ex-competidores, com assentos disponibilizados em local de destaque. Por sua vez, estes deverão comunicar à entidade organizadora o interesse, por escrito, em comparecer ao evento dois dias antes de sua realização.

Como comprovante da condição de ex-atleta profissional, deverá ser apresentada carteira de identificação a ser emitida pela federação esportiva da respectiva modalidade, sem qualquer custo ao solicitante.

O diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Ferreira Miranda, afirma que o objetivo é enaltecer ex-atletas como figuras ilustres que prestaram serviço de relevância por anos ao esporte. “É um estímulo essencial para que participem constantemente de eventos esportivos. Certamente esse reconhecimento será importante também para nossas futuras gerações, que vão encontrar, nos campos de futebol e ginásios, grandes ídolos do passado, que tanto fizeram por Mato Grosso do Sul”.