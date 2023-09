Ex-BBB Diego Alemão é preso por posse ilegal de arma no Rio de Janeiro

O campeão da 7ª edição do Big Brother Brasil, Diego Bissolotti Gasques, foi detido durante a madrugada após apontar uma arma para pessoas e ameaçar efetuar disparos em um barzinho no Leblon. A polícia o encontrou dentro de um táxi visivelmente alterado, a caminho da Barra da Tijuca, e apreendeu um revólver calibre 32 com oito munições escondido debaixo do banco. Alemão pagou fiança de R$ 4 mil e foi liberado.