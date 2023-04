Ex-BBBs Fred Nicácio e Domitila Barros recebem advertência do Detran

Passeio de mototáxi pelo Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, rendeu aos ex-bbb’s Domitila e Fred Nicácio uma advertência do Detran. É que os famosos visitaram o local e passearam de moto sem usar capacetes.

As imagens da visita foram publicadas nas redes sociais e o Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) viu tudo e decidiu reagir.

O órgão de trânsito então chamou a atenção dos ex-brothers por estarem andando de motocicleta sem o equipamento de proteção na cabeça.

“Alô, Domitila e Fred Nicácio! Lindo ver vocês conhecendo e se encantando pelo Rio, mas da próxima vez que andarem de moto, não esqueçam o capacete. Segurança em primeiro lugar!”, escreveu o Detran-RJ no Twitter.

Em seguida, o Detran lembrou e destacou que não usar capacete é uma grave infração. “Lembrando que a circulação de moto sem o uso do capacete é considerada infração grave, com multa e perda de 7 pontos na CNH”, disparou o órgão.