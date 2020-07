ESPÍRITO SANTO-ES – A Polícia Civil prendeu na manhã de terça-feira (21) Flávia Tamayo, conhecida por ter estampado a capa da Playboy e a Sexy e estrelado em filmes eróticos. A modelo é acusada de integrar uma organização criminosa composta por garotas de programa de luxo, que atuam no Distrito Federal comercializando drogas sintéticas e cocaína.

De acordo com a polícia a prisão se deu em continuidade a Operação Rede, realizada em junho no Distrito Federal no qual resultou no cumprimento de 37 mandados de apreensão e de prisão. Com a suspeita foi apreendido uma quantidade de drogas, dinheiro e celular. A jovem foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.