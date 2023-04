Ex-Cruzeiro, Pezzolano é suspenso após “perder a linha” com expulsão

Ex-técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano foi suspenso na Espanha. O treinador uruguaio, atualmente no Real Valladolid, pegou “gancho” de dois jogos depois de ser expulso contra o Villarreal no último sábado (15/04), em jogo pelo Campeonato Espanhol.

Pezzolano foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo da vitória do Valladolid sobre o Villarreal por 2 a 1 fora de casa, no Estadio de la Cerámica, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O uruguaio “perdeu a linha” ao ver o cartão vermelho e invadiu o gramado, até ser contido e retirado.

Pezzolano reclamou de uma entrada de um jogador do “Submarino Amarelo”. O árbitro Javier Iglesias Villanueva foi à área técnica e expulsou o uruguaio, que discordou da marcação. Normalmente, Pezzolano ficaria de fora somente da próxima partida no Espanhol.

Com isso, o técnico irá perder os jogos contra o Girona em casa, no José Zorrilla, no próximo sábado (22/04), às 13h30, pela 30ª rodada; e diante do Valencia na quinta-feira (27/04) da semana que vem, às 14h30, fora de casa, no Mestalla, pela 31ª rodada.

O time de Pezzolano é o 14º do Espanhol, com 32 pontos. Os três últimos – 18, 19º e 20º – são rebaixados para a Segunda Divisão Espanhola.