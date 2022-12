Em janeiro de 2023, Dione Hashioka (Podemos), que já fez parte da composição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) por dois mandatos, assumirá novamente o cargo de deputada estadual, com a vaga deixada pelo deputado estadual Barbosinha (PP), diplomado ontem (19) como vice-governador do Estado.

A deputada Dione Hashioka fala sobre seu terceiro mandato na ALEMS. “Assumiremos por um mês neste terceiro mandato, que fará parte da minha história na trajetória desta Casa de Leis. É com muito orgulho que irei assumir essa cadeira, e ser mais uma mulher que está participando e contribuindo com o Mato Grosso do Sul. Em janeiro posso visitar secretarias e o futuro governador, e manifestar os anseios do Vale do Ivinhema, e de todo o Mato Grosso do Sul. E poderei contribuir muito para o mandato do meu marido, deputado Roberto Hashioka [UNIÃO], pois que defendemos as mesmas causas e região, e quem ganha com isso é a população”, ressaltou.

Dione Hashioka é suplente de Barbosinha, eleito vice-governador de Mato Grosso do Sul, no pleito de 2022. Para que ela tome posse no cargo deputada estadual, foi necessária a renúncia de Barbosinha ao cargo de deputado estadual, conforme preconizado na Constituição Federal (CF) , deixando então a vaga para sua suplente.

Por 31 dias, a deputada integrará o Parlamento Estadual. Entre os deputados que tomarão posse no dia 1º de fevereiro, está Roberto Hashioka (PSDB), marido da parlamentar, que exercerá seu primeiro mandato na Casa de Leis. A cerimônia de posse é prevista no Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Trajetória política

Dione Hashioka é odontóloga e foi eleita com 19.843 votos para o primeiro mandato parlamentar em 2006. Foi presidente da Comissão de Saúde, integrando as Comissões do Meio Ambiente, Educação e as comissões especiais da Companhia Energética de São Paulo (CESP) e do Agronegócio. Em 03 de outubro de 2010, foi reeleita com 24.636 votos, iniciando seu mandato no cargo de 2ª vice-presidente da Casa de Leis. É casada com o engenheiro Roberto Hashioka, eleito deputado estadual em 2022, tem três filhos: Roberto, Fábio e Lucas, e um neto, Victor.

Retorno

Dos deputado estaduais eleitos para a 12ª Legislatura, dois estão retornando para o cargo de deputado estadual. Junior Mochi (MDB) assumirá o quarto mandato na Assembleia Legislativa e foi eleito com 26.108 votos. Natural de Itápolis (SP), é advogado e presidente estadual do MDB, e foi prefeito de Coxim por dois mandatos consecutivos. Zeca do PT (PT) é de Porto Murtinho, foi bancário, deputado federal, e exerceu dois mandatos de deputado estadual. Também foi governador de Mato Grosso do Sul e vereador de Campo Grande. Os dois tomam posse junto com os demais eleitos ou reeleitos no dia 1º de fevereiro de 2023, às 9h.

