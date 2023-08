Ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques é preso

O ex-diretor da PRF; Silvinei Vasques foi preso preventivamente pela PF na manhã de hoje (9), em Florianópolis numa operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. O Ministro do SFT; Alexandre de Moraes autorizou a prisão preventiva de Vasques. O inquérito apura as operações da PRF concentradas em rodovias do Nordeste no dia do segundo turno das eleições em 2022. Silvinei será transferido para Brasília.