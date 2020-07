Amigas de Carla Santana Magalhães (25) encontrada pelo irmão e o primo nesta manhã de hoje (3) em frente de uma conveniência disseram que ela estaria “conhecendo” um fotografo (50) com que trocava mensagens e que o ex-namorado (56) estava inconformado com o novo relacionamento. De acordo com as amigas ela em 2018 se envolveu amorosamente com um homem de 56 anos e que neste ano o mesmo voltou a procura-la querendo relatar o relacionamento. Mas a mesma não quis, pois estaria trocando mensagens cerca de 2 meses com o fotografo, segundo a amiga. A polícia ouviu ontem (2) em depoimento o ex-namorado.