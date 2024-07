Ex-goleiro Bruno tenta se aproximar do filho para “ajudá-lo no futebol”

O ex-goleiro Bruno está tentando se aproximar do filho Bruninho Samudio. Ele está tentando ajudar o adolescente na desejada carreira no futebol.

Bruno não tinha contato ou relacionamento com Bruninho. Porém, após o anúncio da contratação do Glorioso com as categorias de base do Glorioso, o ex-goleiro o acompanhou nas redes sociais.

Conforme o jornal “Extra”, o Botafogo contratou Bruninho, que tem enorme potencial para suas categorias de base.

O Botafogo anunciou na semana passada que Brunino assinou contrato para ingressar no Sub-14. O jovem se destacou nas categorias de base do Atlético. O fato é que ele conquistou o prêmio de melhor goleiro da Copa Voltaço sub 14, principal competição da categoria. Assim, chamou a atenção dos olheiros alvinegros.

Bruno condenado pela morte de Eliza

Elisa desapareceu em 2010 e três anos depois o tribunal condenou Bruno a 22 anos e três meses de prisão pela sua morte. Além de esconder o corpo, o ex-porteiro ordenou a morte da modelo. No entanto, o corpo nunca foi encontrado.

A Justiça revela ainda que o ex-goleiro sequestrou Brunino e o manteve em cárcere privado. Em 2010, Elisa foi levada sem consentimento para a fazenda de Bruno em Esmeraldas, Minas Gerais. Lá ele foi mantido em uma prisão privada.

Posteriormente, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, sufocou a modelo e desapareceu com o corpo. Bruninho, então criança, estava com estranhos em outra cidade mineira, Ribeirão das Neves.