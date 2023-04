Ex-governador, Azambuja vai à Europa cumprir promessa no Vaticano

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) está de férias na Europa. Ele usou a rede social nesta segunda-feira (24) para mostrar a viagem que faz, conforme adiantado pela reportagem. Empolgado, o ex-governador postou vídeo no Vaticano, onde paga uma promessa.

“Fiz uma promessa de ir a Roma, rezar na Basílica de São Pedro para agradecer as muitas bençãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida e da nossa família. Aqui estou com o coração grato e disponível para as novas missões que contribuírem para o bem das pessoas”, postou.

No vídeo o ex-governador cumprimenta os seguidores e mostra a Basílica de São Pedro, dentro do Vaticano, onde está enterrado, segundo a Igreja Católica, o apóstolo Pedro.

“Essa aqui é a maior igreja católica de todo mundo. Essa aqui é a maior delas. Temos a segunda maior, que é nossa Basílica em Aparecida. Poder conhecer a história do Cristianismo, os grandes desafios. A gente vê isso aqui retratado em peças do museu, dentro da Capela Sistina, aqui na Basílica de São Pedro. Ter essa oportunidade de estar aqui convivendo com Santo Padre, que mora aqui. A gente fica muito feliz em poder compartilhar isso com cada um de vocês”, declarou no vídeo.

