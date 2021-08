Uma jovem de 22 anos foi ameaçada de morte pelo ex-marido após ir até a residência do suspeito buscar a filha na Rua Tabajara, no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, a mulher disse que os dois iniciaram uma discussão. O Ex-marido pegou uma faca e correu atrás da vítima. A mãe do suspeito conseguiu segurar o filho e tomou a faca da mão do suspeito. A briga aconteceu na frente da filha do casal.

A vítima afirma que foi casada por três anos e meio com o suspeito e que terminou o relacionamento há dez meses. Ela solicitou medidas protetivas de urgência. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).