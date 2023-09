Ex-ministro Marco Aurélio detona declaração de Lula sobre voto secreto

Nesta terça-feira (5), os ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello e Marco Aurélio Mello se criticaram a declaração de Lula (PT) sobre a possibilidade de tornar secreto o voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do blog de Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Celso de Mello destacou que a Constituição da República “não privilegia o sigilo”.

Já Marco Aurélio Mello apontou que a fala do petista foi “um arroubo de retórica inconcebível”.

– A publicidade é desinfetante, é o que clareia, o que direciona a dias melhores. Não há espaço para mistério, não podemos voltar à época das cavernas. Os ministros do STF têm que prestar contas para a sociedade, todo homem público têm que prestar contas – comentou.