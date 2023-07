Ex-namorada de jogador morto e esquartejado está presa acusada do crime

A ex-namorada do Jogador Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, 19 anos; Rubia Joice de Oliver Luvisetto, 21 anos está presa acusada da morte do atleta em Sete Quedas. O corpo dele foi serrado e as partes jogadas em um rio.

De acordo com a polícia o crime tem motivação passional e ocorreu na sua casa. Após Hugo ser morto com três tiros; Rubia e os demais envolvidos esquartejaram o corpo e jogaram no Rio Iguatemi no Município.

Os Bombeiros estão procurando todas as partes do corpo de Hugo Vinícius, mas algumas delas são muito pequenas. A estimativa é que até a quarta-feira os militares terminem de encontrar os restos do atleta.