Ex-PM e empresário são presos por tortura e sequestro de larápios

A Polícia Civil de Campo Grande realizou 4 prisões na Vila Nhanhá após denúncia de um sequestro em andamento. Ao abordarem um Audi branco com 4 ocupantes, os policiais perceberam que Fabrício Barbosa da Silva (28) e Eduardo Alves de Souza (19) com lesões na cabeça e hematomas no corpo no banco traseiro. No banco da frente, o ex-militar Nelson Antunes Ferreira Junior e o empresário Vitor Menerio Gresele disseram que haviam sido vítimas de furto numa oficina e que pegaram com a “boca na botija” os gatunos. Todos foram encaminhados ao DP.