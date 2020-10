Depois de preso pela polícia paraguaia no domingo (11), em Salto de Guairá, Fábio Costa, o “Pingo” foi expulso do Paraguai e entregue à Polícia brasileira ontem (15). Ele foi recebido pela PF na ponte da amizade, na divisa do Paraná com o Paraguai. Hoje foi confirmado que o contrabandista já está Cadeia Pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu-PR.

Pingo era alvo de investigação em Mato Grosso do Sul. Tanto que o mandado de prisão havia sido expedido pela 1ª Vara Federal de Naviraí. Ele integrava a lista de procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a PF, ele responde pelo crime de contrabando e era dos responsáveis por organização criminosa conhecida no Mato Grosso do Sul. Para conseguir prender pingo, foram feitas buscas em mais 20 casas, que contaram com a presença de um juiz e dois procuradores.