Ex-prefeito e superintendente lideram pesquisa em Glória de Dourados

Pesquisa do Instituto Ranking revela disputa apertada pela Prefeitura de Glória de Dourados, com candidatos empatados, na margem de erro, na primeira colocação.

O ex-prefeito do Município, Arceno Athas, lidera com 24,66%, seguido pelo superintendente da Pesca do Governo Federal, Júlio Buguelo (PT), com 18%. Em seguida, Professor Marcos, com 15%; Amadeu, com 6,33%; Tonhão, com 4%; e Vinicius Aquino, com 2%. Outros entrevistados, 30,01%, não sabem ou não responderam.

No quesito rejeição, Tonhão está na frente com 10,66%, seguido por Vinicius Aquino, com 10%, Amadeu, com 9%, Júlio Buguelo, com 7,33%, Professor Marcos, com 6%, e Aceno, com 4%. Neste questionário, 53,01% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam.

O instituto também avaliou a gestão do prefeito Aristeu Pereira Nantea. Ela foi considerada boa ou ótima para 26% da população, enquanto 45% dos entrevistados consideram o gestor municipal como regular, 24% como ruim ou péssimo e 5% não sabem ou não responderam.

Foram ouvidos 300 moradores nos dias 1ª e 2 de setembro de 2023. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,5%, para mais ou para menos.

