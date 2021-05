Ex-presidente da Câmara de Rio Brilhante Sérgio Carlos Martins Rigo é condenado por improbidade administrativa. O ex-vereador é responsável por receber diárias para eventos, palestras, agendas ou congressos aos quais não foi, ou participou só parcialmente. Além de ser acusado de autorizar o pagamento da verba para ex-colegas que cometeram as mesmas irregularidades. De acordo com a decisão publicada na edição desta terça-feira (4) do Diário da Justiça Eletrônica Sérgio Rigo teve seus direitos políticos suspensos por oito anos e deverá pagar multa civil correspondente a 1,5 vez o valor do maior salário recebido à época dos fatos. A quantia será corrigida por juros e inflação.

O ex-vereador foi condenado também a ressarcir aos cofres do município o valor integral das diárias recebidas irregularmente. Rigo está proibido de contratar com o Poder Público e de receber créditos ou incentivos fiscais. O MPMS (Ministério Público Estadual) foi quem originou a condenação desde 2016. Rigo assumiu a presidência da Câmara de Rio Brilhante em 2015.

A denúncia do MPMS se sustentou em documentos obtidos após cumprimento de mandados de busca e apreensão, bem como escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Os investigados cruzaram ainda as informações. Os investigadores ainda cruzaram informações fornecidas pelos vereadores com as programações de cursos e agendas de gabinetes de deputados estaduais. Assim, constataram as declarações falsas na tentativa de justificar o recebimento das diárias.

Sérgio Rico foi afastado do cargo pela justiça em agosto de 2016. Apesar disso, foi reeleito menos de dois meses depois. O ex-vereador poderá recorrer da condenação.