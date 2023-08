Ex-secretário volta a ser nomeado quatro meses após exoneração

Quatro meses após ser exonerado da Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande, Wilton Celeste Candelório, conhecido como Leinha, voltou a ser nomeado na Prefeitura de Campo Grande.

“NOMEAR WILTON CELESTE CANDELÓRIO, matrícula n. 419062, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo I, símbolo DCA-2, no Gabinete da Prefeita, em conformidade com a Lei n. 6.774, de 3 de fevereiro de 2022, com efeito a partir da data da publicação”, diz o texto do Diário Oficial.

O tempo fora da prefeitura, de quatro meses, é quase o mesmo que ele permaneceu à frente da Secretaria da Juventude, quatro meses e alguns dias. Leinha foi nomeado no dia 8 de novembro de 2022 e ficou no cargo até 4 de abril deste ano, quando foi exonerado, segundo diário, a pedido.

Nesta nova fase, Leinha não atuará na Secretaria da Juventude, que tem Maicon Nogueira como titular da pasta. Ele ficará à disposição da prefeita no gabinete.

Relacionado