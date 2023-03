O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Pedro Caravina, nomeou mais 10 servidores comissionados. Os decretos dos nomeados foram publicados na edição desta quinta-feira (16) no DOE (Diário Oficial Eletrônico). O ex-superintendente do Procon, Marcelo Salomão, retorna ao Governo do Estado desta vez como assessor, na Secretaria de Estado da Casa Civil.

“NOMEAR MARCELO MONTEIRO SALOMÃO para exercer o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-03, na Secretaria de Estado da Casa Civil, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1º de janeiro de 2023, com efeito a partir da data da publicação”, diz a publicação.

A cunhada do prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (PSDB), foi nomeada para Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos. “NOMEAR GLAUCIA ANTONIA FONSECA DOS SANTOS IUNES para exercer o cargo em comissão de Direção Gerencial Superior Especial e Assessoramento, símbolo CCA-05, na Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, em conformidade com o estabelecido no anexo II da Lei n. 6.036, de 1º de janeiro de 2023, com efeito a partir da data da publicação”, diz a publicação.