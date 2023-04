Ex-treinador do Atlético-MG tenta tirar Hulk do Brasil

Turco Mohamed, ex-técnico do Atlético Mineiro, quer contar com Hulk no atual time. O argentino é treinador do Pumas-MEX e, segundo a imprensa mexicana, teria interesse em levar o atleta para ser novamente seu comandado.

A Itatiaia apurou que, apesar do interesse, o jogador está feliz no Galo e não pretende sair.

Ainda segundo apuração da reportagem, nenhum contato formal foi realizado pelo camisa 7 alvinegro. Hulk está com o grupo do Atlético que treinou pela manhã deste sábado (22) e, no domingo (23), enfrenta o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Mohamed, que já classificou Hulk como o melhor jogador que já treinou, teria interesse em levar o atacante. Conhecido por bancar altos salários, a questão financeira não seria problema no país da América do Norte.

No entanto, mesmo que eventual proposta apareça, Hulk deve seguir no Galo. Pessoas próximas ao jogador destacaram que ele está feliz em Belo Horizonte e não pensa em deixar o clube. Hulk tem contrato até o fim da próxima temporada.