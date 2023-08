Ex-vereador da Capital é exonerado de cargo no Governo do Estado

O ex-vereador de Campo Grande, Pastor Jeremias, foi exonerado do cargo que ocupava na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica no Governo de Mato Grosso do Sul. A exoneração foi publicada nesta terça-feira (1º), no Diário Oficial do Governo do Estado.

“EXONERAR JEREMIAS FLORES DOS SANTOS, matrícula n.61356023, do cargo em comissão de Direção Gerencial Especial e Assessoramento, símbolo CCA-10, na função de Assessor IV, na Secretaria de Estado de Administração, com efeito a partir de 1º de agosto de 2023”, diz a publicação.

Pastor Jeremias foi um dos mais votados na eleição em 2016, com 7.736 votos em Campo Grande. Na disputa pela reeleição, em 2020, não conseguiu novo mandato, ficando apenas com 1.306 votos.

