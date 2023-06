Ex-vereador de Campo Grande é nomeado na Casa Civil com salário de R$ 6 mil

Ex-vereador de Campo Grande, Elias Longo Júnior (Republicanos), o Júnior Longo, foi nomeado para cargo de assessor especial na Casa Civil do governo de Mato Grosso do Sul. A nomeação consta no DOE (Diário Oficial do Estado) desta sexta-feira (23).

Conforme a publicação, Longo irá exercer cargo de direção gerencial superior e assessoramento, símbolo CCA-06. Para este tipo de cargo, a remuneração é de R$ 6 mil, com possibilidade de acréscimo de até 60% de representação, que faz a remuneração chegar a R$ 9,6 mil.

A nomeação é assinada pelo secretário da Casa Civil, Pedro Caravina.

Longo é empresário e foi eleito vereador em Campo Grande na primeira eleição que disputou, em 2016 pelo PSDB. Depois, tentou uma cadeira na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), em 2018 pelo PSB, mas ficou como suplente. Em 2020, tentou reeleição na Câmara de volta pelo PSDB, mas não se elegeu.

Por fim, tentou novamente mandato para deputado estadual, dessa vez pelo Republicanos, mas terminou o pleito com 5.739 votos e ficou novamente na suplência.