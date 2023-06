Ex-vereador de Campo Grande, Edson Shimabukuro morre aos 71 anos

Festividades são em comemoração ao dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do Estado

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza, entre os dias 23 de junho e 2 de julho, a 6ª edição da Festa da Padroeira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrado em 27 de junho.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é padroeira de Mato Grosso do Sul e de cinco cidades: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

Em agosto do ano passado, o Papa Francisco reconheceu a santa como padroeira do Estado, diante de Deus e da Igreja em todo o mundo.

Neste ano, o tema da festa será: “Maria, ajudai-nos a viver a alegria da santidade”, fazendo memória do pedido do Papa Francisco ao reconhecer, diante de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul, segundo a paróquia.

A programação religiosa conta com bênçãos e peregrinação ciclística e motociclística, além de celebrações especiais de missas.

Após cada benção aos motociclistas, ciclistas e motoristas, todos reunidos sairão em procissão com os veículos pela cidade. A carreata este ano será no dia 2 de julho, às 8h,com bênção dos motoristas e dos carros.

Além da parte religiosa, a tradicional festa social terá shows e quermesse todos os dias, das 18h às 22h30

ara a parte social, a rua Armando de Oliveira, ao lado do Santuário, será interditada da avenida Afonso Pena ao limite do Santuário.

No local são montadas tendas, palco, praça de alimentação, sonorização, banheiros químicos e iluminação.

A praça de alimentação funcionará todos os dias das 18h às 22h30.

Confira a programação religiosa e shows da Festa da Padroeira:

Dia 23/06 (Sexta-feira):

Abertura da festa

19h – Santa Missa

Peregrinação da Pastoral da Música e do Terço dos Homens

Pregador convidado: Dom Henrique Aparecido de Lima, Bispo de Dourados

Shows: Olavo Netto e Duda Marques

Dia 24/06 (Sábado):

19h – Santa Missa

Peregrinação do Encontro de Casais com Cristo e das Equipes de Nossa Senhora

Pregador convidado: Pe. Vander Luiz Casemiro, coordenador arquidiocesano de Pastoral

Shows: Matheus Martins e O Baile do Regis

Dia 25/06 (Domingo):

7h – Santa Missa | Peregrinação dos Ciclistas

8h – Procissão Ciclística

10h – Santa Missa pelas vocações à vida em família | Peregrinação das crianças e da pastoral da catequese

Pregador convidado: Dom Otair Nicoletti, bispo de Coxim

16h – Santa Missa e hora santa pelas vocações sacerdotais

18h – Santa Missa | Peregrinação dos motociclistas

19h – Santa Missa | Peregrinação dos educadores e profissionais de saúde

Shows: Luizão dos Teclados e Augusto e Leandro

Dia 26/06 (Segunda-feira)

19h – Santa Missa pelas vocações à vida consagrada | Peregrinação dos Missionários Leigos Redentoristas, associações leigas e carismas religiosos

Pregador convidado: Dom João Aparecido Bergamasco, bispo de Corumbá

Shows: Gabriel e Alex e Laço de Ouro

Dia 27/06 (Terça-feira)

Solenidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

6h – Santa Missa | Peregrinação dos trabalhadores e desempregados

9h – Santa Missa | Peregrinação dos idosos

12h – Santa Missa | Peregrinação do cerco de Jericó

15h – Santa Missa | Peregrinação da Associação Redentorista Filhos de Maria e comunidades terapêuticas

19h – Santa Missa | Peregrinação da Legião de Maria, Mil Ave Marias e pastoral da acolhida

Pregador convidado: Dom Vitório Pavanello, arcebispo emérito de Campo Grande

Show: Eco do Pantanal

Dia 28/06 (Quarta-feira)

Programação de missas, confissões e novenas como de costuma às quartas-feiras

Shows: Donas do Buteco e Carlinhos Campeiro

Dia 29/06 (Quinta-feira)

9h, 15h e 19h – Santa Missa com benção do Santíssimo pelas vocações aos ministérios e serviços na comunidade

Peregrinação do grupo de intercessão, pastoral da liturgia, ministros extraordinários da Comunhão Eucarística e das Exéquias

Pregador convidado: Pe. Ricardo Carlos, inspetor da Missão Salesiana

Show: Projeto Hippie

Dia 30/06 (Sexta-feira)

19h – Santa Missa | Peregrinação dos servidores do altar e do Segue-me

Pregador convidado: Pe. André Márcio Nogueira de Souza, secretário executivo do Regional Oeste 1 da CNBB

Show: Pedro Henrique e Miguel

Dia 1º/07 (Sábado)

19h – Santa Missa | Peregrinação do Apostolado da Oração, Conferência Vicentina e Pastoral do Dízimo

Pregador convidado: Dom Janusz Marian Danecki, bispo auxiliar de Campo Grande

Shows: Ricardo Siqueira e Rancho Grande

Dia 02/07 (Domingo)

7h – Santa Missa | Peregrinação dos motoristas

8h – carreata e benção dos carros e motoristas

10h – Santa Missa | Peregrinação dos advogados e comunicadores

16h – Santa Missa | Peregrinação do coral e das Forças Armadas e Segurança Pública

18h – Procissão e Santa Missa | Encerramento da festa

Pregador convidado: Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande

Shows: Sidney Francis e Enivan Silva