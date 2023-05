Ex-vereadora cassada por compra de votos é nomeada subsecretária de Direitos Humanos na prefeitura da Capital

A ex-vereadora de Campo Grande e ex-secretaria de Alcides Bernal, Thais Helena, foi nomeada, conforme a edição extra do Diogrande – Diário Oficial de Campo Grande, como subsecretária de Defesa dos Direitos Humanos, da prefeitura municipal de Campo Grande.

Thais Helena teve o mandato cassado quando estava licenciada do mandato de vereadora e atuava como secretária do ex-prefeito Alcides Bernal, por abuso de poder econômico e compra de voto nas eleições de 2012. A ex-vereadora coleciona polêmicas no passado e responde a diversos processos na justiça. Conforme o Contribuinte apurou, atualmente, Thais Helena é ligada ex-deputada Rose Modesto, União Brasil.

Thais Helena assume o comando da pasta no lugar do ex-su secretário, Amadeu Borges, que foi exonerado no dia 20 de abril.