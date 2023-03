Exames periciais vão revelar dinâmica do assassinato de Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos. O corpo foi encontrado num terreno baldio na quarta-feira (8) no cruzamento das ruas Cândido Mariano com a Allan Kardec, próximo a Orla Morena. A suspeita é de que Danilo tenha sido vítima de latrocínio.

Exames de sexologia foram solicitados para confirmar a relação entre Danilo e o autor de 27 anos, vulgo “Maranhão”. Os exames devem demonstrar a dinâmica de como o crime ocorreu. A justiça pediu a prisão preventiva do autor que confessou o crime afirmando que aplicou um “mata-leão” em Danilo pois estava sendo assediado.

O autor em depoimento relatou que não tinha intensão de matar Danilo, apenas desmaiá-lo. De acordo com o Delegado José Roberto de Oliveira Junior, há informações no depoimento que não condizem com a linha de investigação policial. Isso porque o preso alega que foi até o local, um terreno na Rua Allan Kardec, para usar drogas com Danilo. Mas teria ido antes com a vítima até a Orla Ferroviária para comprar o entorpecente, mas não conseguiu. Então, mesmo assim, ainda no depoimento do preso, ele e a vítima seguiram até o terreno.

A vítima teve o celular roubado pelo suspeito, que foi localizado após o corpo da vítima ser encontrado três dias após o crime. Segundo a linha de investigação é que ambos teriam seguido até o terreno para se relacionarem, quando houve a reação do autor, num possível arrependimento. Serão ouvidas outras testemunhas do caso. O autor responderá por homicídio qualificado por asfixia, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.