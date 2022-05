A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), líder do Governo na Casa de Leis, abordou o veto total do Governo do Estado ao Projeto de Lei 231/2019, de autoria do deputado Capitão Contar (PRTB), motivo de debate durante a Ordem do Dia desta quarta-feira. “O veto debatido hoje traz à tona um assunto muito importante que precisa ser debatido e analisado aqui. Infelizmente há hoje muita exploração de crianças e adolescentes, e há excessos sim, esse projeto ter sido considerado inconstitucional pelo Poder Executivo não significa que permitimos os abusos e excessos contra crianças e adolescentes nas escolas”, relatou.

“Não permitimos, nem aceitamos qualquer tipo de erotização das nossas crianças em nossas escolas, não podemos permitir isso nunca, mas hoje temos legislações que coíbem esse tipo de prática, precisamos denunciar, buscar ajuda para que isso não continue ocorrendo, se está em alguma escola não podemos permitir excessos, temos que respeitar nossas crianças. Jamais seremos contra danças, mas não podemos permitir que haja excesso usando a arte e cultura para isso, e isso é responsabilidade de todos que fazem parte da estrutura escolar”, ressaltou a parlamentar.

INFRAESTRUTURA

A deputada Mara Caseiro solicitou ao Governo do Estado melhoria na infraestrutura do distrito da Pontinha do Cocho. “Solicito melhoria na infraestrutura, com a implantação de galeria de águas pluviais do distrito da Pontinha do Cocho, localizado no município de Camapuã, isso trará desenvolvimento para o lugar, que está sendo cada vez mais povoado diariamente”, declarou.