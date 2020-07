Uma delação premiada feita ontem teria comprovado o plano do empresário Jamil Name para que fosse cometidas uma série de assassinatos de responsáveis pela investigação e prisão dele e do seu filho Jamilzinho, atualmente presos na Penitenciária Federal de Mossoró-RN.

O delator teria confirmado a elaboração do bilhete denunciando as intenções de Jamil Name no sentido de punir todos os envolvidos com as investigações que culminaram no “estouro” da milícia do Monte Líbano.

Isso poderá ocasionar mais um novo desmembramento da Operação Omertá em uma quarta fase em nossa Capital. O Judiciário teria – segundo informações – aceito o depoimento da delação sem ressalvas. Provavelmente o GAECO deverá tornar público o assunto nas próximas horas.