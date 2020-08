CAPITÁN BADO/PAR – O adolescente Freddy Gonzalez (15) estava com um o amigo Anderson Silva (21) em veiculo Kia Soul, quando foi executado a tiros ontem (10), por volta das 21 horas, na Rua República da Argentina cruzamento com a Rua Presidente Franco no Bairro São Miguel em Capitán Bado, cidade paraguaia vizinha a Coronel Sapucaia, cidade a 395 quilômetros de Campo Grande. Andreson Silva que estava Fred Gonzales também foi atingido com um tiro na cabeça e encontra-se internado no hospital em estado gravíssimo.

Uma advogada, que preferiu não se identificar disse: “Ele era um menino do bem, não entendi a morte dele. É muito triste, seja qual for as circunstâncias não se faz isso com um adolesceste”. Um comerciante afirmou: “não posso acreditar no que aconteceu. Não tem informações de vida suja deles”.

O adolescente e o jovem estavam em um automóvel Kia Soul quando foram atacados. O pistoleiro fugiu logo depois do crime e a Polícia Nacional do Paraguai investiga o fato