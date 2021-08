Cecilio Lopez Mereles (32) foi executado no final da manhã desta sexta-feira (6) em Pedro Juan Caballero. De acordo com as primeiras informações da polícia testemunhas viram dois homens armados em um veículo prata por volta das 11:30. Passaram pela vítima e dispararam várias vezes, matando-o na hora. O caso segue em investigação.