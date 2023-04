Executivo do Palmeiras revela motivo de Hulk não acertar com clube do coração

Palmeirense assumido numa família de corintianos, Hulk esteve muito perto de assinar com o clube do coração. João Paulo Sampaio, coordenador geral da base do Palmeiras, contou o que “melou” a negociação. Além de trabalhar no Verdão, João Paulo é amigo pessoal do atacante do Atlético-MG.

“Foi por detalhes na época para Hulk não acertar. Ele chegou a treinar no CT”, disse. “Chegou muito perto. Os detalhes foram mais, assim, financeiros. Ele queria, a gente queria, só que foi uma situação que foi por detalhes financeiros”, completou.

O jogador, de fato, negociou com Palmeiras e outros clubes brasileiros. Quando decidiu deixar a China, o atleta escolheu que retornaria ao Brasil. Após ouvir todas as propostas, Hulk optou por fechar com o Atlético.

“O Atlético veio, fez um projeto para ele e Hulk é um amigo, a gente torce pelo sucesso dele, menos contra o Palmeiras”, brincou.

A relação entre João Paulo e Hulk começou nos tempos que o jogador era atleta do Vitória. João Paulo trabalhava na base da equipe baiana e ficou próximo ao jogador. Ele fez a estreia no futebol profissional pelo Vitória, em 2004.

O atacante assinou com o Galo no início de 2021. Desde então, soma 131 jogos e 79 gols com a camisa alvinegra. Conquistou três campeonatos estaduais (2021, 2022 e 2023), Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).