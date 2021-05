O Exército dos EUA desenvolveu uma espécie de par de botas que funciona como um exoesqueleto, dando super poderes a seus soldados. O objetivo é que o novo equipamento, batizado de Dephy ExoBoot, aumente a resistência dos soldados facilitando que eles consigam carregar mochilas pesadas por longas distâncias.

O equipamento possui uma espécie de computador interno e sensores que coletam informações através de 40 pontos reflexivos em toda a extensão da bota e 128 eletrodos em uma espécie de calota craniana, que têm a função de detectar movimentos do soldado minuciosamente durante o uso do dispositivo. Os pesquisadores militares testaram o desempenho do exoesqueleto por cerca de uma hora, mas mais testes deverão ser realizados.

“Isso vai melhorar nossa compreensão de como os humanos se adaptam a sistemas inteligentes, mas esses sinais também carregam informações que podem ser usadas para ajudar a treinar o agente”, disse Cortney Bradford, cientista pesquisador do Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Exército dos EUA.

Nos próximos meses, os cientistas militares devem analisar os dados obtidos durante os testes e apresentar um relatório completo até o meio do ano. “Não temos muitos dados para comparar”, disse Bradford. “Nosso objetivo de longo prazo é identificar a biometria crítica e integrá-la aos controles do exoesqueleto”, completou o militar.