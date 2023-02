O diretor-presidente da AGEPEN, Aud de Oliveira Chaves, foi exonerado do cargo que ocupava desde 2017. O decreto foi assinado pelo Governador Eduardo Riedel (PSDB). No lugar de Chaves assume Rodrigo Rossi Maiorchini, servidor de carreira da Agepen. Chaves estava a frente da AGEPEN a seis anos desde de fevereiro de 2017 após o cargo ser deixado por Airton Stropa. Na época, Stropa deixou a Agepen por causa da crise enfrentada na agência, após ações do GAECO Gaeco. Aud foi o primeiro servidor de carreira a assumir a presidência da Agepen. Agora, Riedel colocou Rodrigo no posto, que também é servidor de carreira.