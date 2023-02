O Delegado Eder Oliveira Mora, condenado por estupro e pelo sumiço da cocaína avaliada em mais de R4 2 milhões da Delegacia de Aquidauna, em junho de 2019 foi exonerado dos servidores do Estado. Eder havia conseguido na Justiça a aposentadoria integral em março de 2022. De acordo com o Portal da Transparência, o salário do delegado é de R$ 33 mil. Demissão publicada nesta terça-feira (28) no Diário Oficial.

“Aplicar a pena de demissão ao servidor Eder Oliveira Moraes, cargo de delegado de polícia, matrícula 3808022, lotado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/Sejusp/MS, do quadro permanente do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 164, inciso IV, no art. 172, incisos XIII e XVII, por violação dos deveres estampados no art.155, incisos V, XVII, XVIII e XXVIII, no art. 156, inciso II, XVII, XXVII e XXXVI, todos da Lei Complementar nº 114/2005”.

Demissão assinada pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.