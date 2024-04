Exonerado o chefe do gabinete do Vereador Claudinho Serra

O chefe de gabinete do Vereador Claudinho Serra (PSDB), Heberton Mendonça da Silva foi exonerado do cargo em comissão. O decreto assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlão (PSB), foi publicado hoje (5) no Diário do Legislativo.

Claudinho foi preso na quarta-feira (3) sob suspeita de participação em um esquema milionário de corrupção em Sidrolândia. O TJMS enviou na quinta-feira (4) ofício para a Casa de Leis comunicando a prisão do vereador, do assessor parlamentar Carmo Name Júnior e a investigação do chefe de gabinete.

Conforme consta no Portal da Transparência da Câmara, Heberton ganha salário de R$ 12.561,62 para exercer o cargo de chefia em comissão. Ele foi contratado em junho do ano passado.

OPERAÇÃO TROMPER

Heberton é um dos alvos da 3ª fase da Operação Tromper, que teve Claudinho como alvo principal por suspeita de comandar esquema de fraude em contratos milionários da Prefeitura de Sidrolândia. O chefe de gabinete foi alvo de mandado de busca e apreensão sendo investigado por crimes de fraude em procedimento licitatório, falsidade ideológica, associação criminosa, sonegação fiscal e peculato. Claudio Serra é genro da prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), e foi secretário de Fazenda.