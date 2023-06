Expedição MS apresenta belezas da rota rupestre de Alcinópolisv

“Resultado de um processo natural de sedimentação pelas forças dos ventos e das águas, que a natureza levou milhões de anos para formar e elo das duas maiores bacias da américa do sul, a do Prata e a Amazônica, o Pantanal é um dos lugares mais bonitos e preservados do mundo. Se na superfície da maior planície alagável do planeta veem-se os traços culturais do homem que a habita, seus costumes e tradições, é nas encostas de planalto que margeiam o pantanal que encontramos em grande quantidade e variedades de formas, expressivo patrimônio histórico, arte rupestre”.

E assim começa mais uma edição do programa Expedição MS, que nesta quarta-feira (28) apresenta a rota rupestre de Alcinópolis, cidade localizada no cerrado-pantanal em meio a tradição do agronegócios e convivendo com novos empreendimentos, como é o caso do turismo científico e de contemplação.

E que contemplação …

Alcinópolis possui mais de 30 sítios arqueológicos que impressionam pela profusão de imagens e cores. É a famosa rota rupestre de Mato Grosso do Sul. A maior quantidade de sítios arqueológicos é encontrada nas unidades de conservação do monumento natural Serra do Bom Jardim.

A equipe de reportagem pôde ver de perto as belezas diversificadas da região e seu entorno, com serras, morros, cânions, chapadas e chapadões, elementos próprios de uma natureza complexa e uma rede hidrográfica preciosa, berço de vários vestígios do tempo.

Com a produção e reportagem de Ana Rita Dornelles e Carlos Dihl, o Expedição MS desta semana traz o Templo dos Pilares, lugar onde a arte rupestre aparece de forma monumental, com grafismos, pinturas, inscrições e gravações. São as primeiras manifestações do pensamento simbólico em um tempo anterior à escrita, um verdadeiro museu a céu aberto.

A rota cerrado-pantanal faz de Alcinópolis a Capital da Arte Rupestre de Mato Grosso do Sul e é prova viva de que preservar é viável, inclusive financeiramente para os municípios.

Em 1999, como medida de proteção, foi criado o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, com mais de 30 mil hectares, um importante corredor da biodiversidade do Pantanal, local onde estão localizados os sítios arqueológicos que impressionam pela profusão de imagens e cores. Para falar deste assunto, a reportagem ouviu o ambientalista Edilson Cotonette.

O programa Expedição MS traz uma série de reportagens voltadas à divulgação do Turismo em Mato Grosso do Sul nas mais diversas modalidades, como ecoturismo, vivencial ou de experiências, cultural e de eventos. Essa edição vai ao ar nesta quarta-feira (28), às 21h.

Seu formato recai no documentário clássico, ancorado em off e inserções de sonoras e personagens diretamente imersas na localidade em que estão inseridas. A duração média é de até 27 minutos em dois blocos, com periodicidade quinzenal. O desafio que se impõe é traduzir em imagens as belezas cênicas e o patrimônio natural e cultural do lugar.

Ficha Técnica:

Produção-executiva: Lu Tanno

Pesquisa e roteiro: Lu Tanno

Imagens: Igor “Foca” de Lana Gerônimo

Piloto de drone: Betinho Escalante

Edição: Carlos Diehl

Técnico de Mixagem e Áudio: Roberto Torminn

Produção: Ana Rita Moraes

Direção: Carlos Diehl e Lu Tanno

Coord. De Produção: Daniela Benante

Coord. Técnico- Operacional: Cezar Roriz

Diretor de TV: Carlos Filho

Diretor- Presidente: Elias Mendes

Apoio Cultural:

Prefeitura de Alcinópolis

Agradecimentos:

Secretaria de Turismo de Alcinópolis