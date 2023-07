Expediente nas agências do Detran-MS segue normal na segunda-feira

Detran-MS informa

Em razão do Decreto “E” N. 83 que trata do expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina Fifa 2023, o Detran-MS informa que o expediente nas agências em todo Estado seguirão normalmente nesta segunda-feira (24).

O Detran-MS reforça seu compromisso com a população, e entende que qualquer alteração impactaria diretamente na vida do cidadão que já possui algum tipo de serviço agendado, como é o caso de exames teóricos e práticos.

Assessoria de Comunicação Detran-MS