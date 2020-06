Após denuncias a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aparecida do Taboado descobriu o ato ilegal em uma fazenda localizada próximo ao município de Paranaíba.

No local havia troncos provenientes da derrubada de 11 árvores nativas de grande porte, de várias espécies, em meio a uma área de pastagem, sem autorização ambiental. A PMA constatou ainda que a madeira explorada das árvores não estavam mais no local. Um funcionário da fazenda justificou que o autor da derrubada das árvores é um terceiro, e que não sabia o que fora feito com a madeira.

Para complicar, a PMA verificou que a área de onde foi retirada a madeira estava interditada desde o ano passado, também por exploração ilegal de madeira.

A pecuarista de 43 anos, residente em Paranaíba, foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 10 mil. Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.