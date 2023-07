Explosão em silo deixa mortos e feridos em Palotina

Uma explosão em um silo da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Paraná, na tarde desta quarta-feira, 27, deixou mortos e feridos. São oito morte e 11 pessoas feridas no acidente.

Segundo os Bombeiros, uma pessoa está desaparecida. Equipes seguem com os trabalhos desde a madrugada.

De acordo com a C.Vale, a explosão ocorreu quando os funcionários faziam a manutenção da estrutura. O silo armazenava milho e fica a 9 Km do centro de Palotina, em uma área com vários outros silos. A explosão ocorreu num túnel de transporte que destruiu parcialmente outros dois silos.

Em nota a C.Vale informou que a causa da explosão ainda não foi identificada.