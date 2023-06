ExpoGenética 2023: ABCZ divulga data de entrada e saída dos animais que participarão da feira

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) divulgou, na tarde de hoje (16), as datas oficiais de entrada e saída dos animais que participarão da 16ª ExpoGenética. O evento, que é considerado o maior encontro da genética zebuína, acontece entre os dias 19 e 27 de agosto, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG).

De acordo com as informações divulgadas, a entrada dos exemplares oriundos de propriedades que estão a mais de 700 quilômetros de Uberaba acontece no dia 14 de agosto, das 7h30 às 17h30. É importante destacar que somente serão permitidos animais devidamente inscritos e com exames sanitários em dia, conforme descrito no regulamento da feira.

“Os animais serão obrigatoriamente examinados no local destinado à recepção, sendo permitida a entrada somente quando estiverem acompanhados dos documentos solicitados, não apresentarem sinais clínicos de doenças infectocontagiosas e estiverem isentos de parasitas externos”, explica o gerente de exposições da ABCZ, Rodrigo Abdanur.

Já a saída dos animais está prevista para o dia 27 de agosto, a partir das 7h30, e os criadores terão um prazo de até 24 horas para retirar seus animais do local.