Exponel Avaré deve receber mais de 270 animais Nelore em Avaré (SP)

A Exponel Avaré 2024, promovida pelo Núcleo de Criadores de Nelore de Avaré e Região com o apoio da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), terá início no próximo sábado, 8 de junho, e se estenderá até sexta-feira, 14. O evento, sediado no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel, em Avaré (SP), prevê a participação de mais de 270 animais da raça Nelore para os julgamentos do Ranking Nacional Nelore 2023/2024.

Os animais inscritos serão submetidos a avaliações de características raciais, produtivas e funcionais. O jurado responsável pela avaliação dos animais Nelore será Lourenço de Almeida Botelho, com um histórico de mais de 20 mil animais julgados, dos quais cerca de 14 mil são da raça Nelore.

“Com mais de três décadas de tradição, estamos trabalhando para garantir que esta edição seja a mais memorável até agora. Vamos reunir expositores talentosos e leilões de qualidade. Este será um marco inesquecível na história da Exponel Avaré”, conta Luiz Carlos Marino, diretor da ACNB e representante do Núcleo de Criadores de Avaré e Região.

As inscrições dos animais serão aceitas até o dia 7 de junho, sendo que os julgamentos estão programados para o período de 12 a 14 de junho. Para esta edição, o custo da argola é de R$ 390.

“É uma grande oportunidade para os neloristas validarem a qualidade genética de seus rebanhos. A exposição tem como objetivo impulsionar o aprimoramento da pecuária, destacando a genética e a excelência dos animais da raça, ao mesmo tempo em que promove oportunidades de negócios e troca de conhecimentos entre os produtores”, ressalta Victor Miranda, presidente da ACNB.

Para mais informações sobre a Exponel Avaré 2024, entre em contato pelo telefone (14) 99790-2520.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.