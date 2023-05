Exportação de açúcar pelo Brasil totaliza 434,04 mil t até 1ª semana de maio; média diária 52% maior

O Brasil exportou 434,04 mil toneladas de açúcar e melaços, até o momento, em maio (4 dias úteis), com receita acumulada de R$ 434,04 milhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira (08). No último reporte, foram embarcadas mais de 300 mil t.

Em todo o mês passado, o Brasil exportou 971,592 mil t dos produtos relacionados ao setor sucroenergético. Já em todo o mês de maio de 2022 (22 dias úteis), as exportações dos produtos totalizaram 1,567 milhão de t e uma receita total de US$ 606,38 milhões.

Nas análises de toneladas por média diária, as exportações de açúcares e melaços totalizaram no período 108,51 mil t/dia, mais de 52% menores do que no mesmo período de 2022 (71,26 mil t/dia). Os preços dos embarques, porém, estão mais de 20% maiores, em US$ 465,20/t.