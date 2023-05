Exportação de açúcar pelo Brasil totaliza 971,592 mil tem abril com média diária mais de 22% menor que em 2022

Em todo o mês passado, o Brasil exportou 1,827 milhão t dos produtos relacionados ao setor sucroenergético. Já em todo o mês de abril de 2022 (19 dias úteis), as exportações dos produtos totalizaram 1,316 milhão de t e uma receita total de US$ 509,29 milhões.

Nas análises de toneladas por média diária, as exportações de açúcares e melaços totalizaram no período 53,98 mil t/dia, ficando mais de 22% maiores do que no mesmo período de 2022 (59,31 mil t/dia). Já os preços dos embarques no período estão mais de 22% maiores, em US$ 473,60/t.