Exportação de milho em junho ainda é menor do que mesmo mês de 2022

Os 16 primeiros dias úteis de junho representaram embarques de 632.011,6 toneladas de milho não moído (exceto milho doce), de acordo com o novo reporte da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Isso representa 63,88% da 989.299,5 registradas em junho de 2022.

Com isso, a média diária de embarques ficou em 39.500,7 toneladas, o que na comparação ao mesmo período do ano passado, representa diminuição de 16,2% com relação as 47.109,5 do sexto mês de 2022.

Para o Analista,de Grãos e Oleaginosas da HedgePoint Global Markets, Pedro Schicchi, cortes na produção de milho dos Estados Unidos vão impactar na capacidade do país de atender a demanda internacional e direcionar parte dessa demanda para o Brasil, dando algum suporte aos preços internos no segundo semestre, quando essa movimentação de embarques deve ganhar ritmo rápido.

Em termos financeiros, o Brasil arrecadou um total de US$ 171,3 milhões no período, contra US$ 313,127 milhões de todo junho do ano passado. O que na média diária, deixa o atual mês com decréscimo de 28,2% ficando com US$ 10,707 milhões por dia útil contra US$ 14,910 milhões no último mês de junho.

O preço por tonelada obtido também recuou 14,4% no período, saindo dos US$ 316,50 no ano passado para US$ 271,10 no mês.