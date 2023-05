Exportação de soja do Brasil deve atingir maior nível do ano em maio, diz Anec

A exportação de soja do Brasil em maio foi estimada nesta terça-feira em 15,35 milhões de toneladas, o que seria o maior volume mensal registrado até o momento neste ano, de acordo com dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), que elevou em mais de 3 milhões de toneladas a projeção ante a divulgada na semana anterior.

Em abril, a Anec estima que as exportações brasileiras somaram 13,96 milhões de toneladas, enquanto em março a contabilização indicou embarques de 14,39 milhões de toneladas, cerca de metade do volume de fevereiro, quando a colheita ainda estava em fase inicial.

Segundo o diretor-geral da Anec, Sérgio Mendes, o aumento na estimativa para maio leva em consideração vários fatores, como uma melhora no fluxo de vendas de produtores, condições climáticas mais favoráveis para embarques nos portos, além de prêmios negativos no Brasil que atraem importadores.

Ele disse que o Brasil ainda precisa acelerar os embarques, visto que a expectativa da Anec é de que o país –maior produtor e exportador global de soja– exporte um recorde de 93 milhões de toneladas em 2023.

“Se quiser chegar nos 93 que estamos pensando, tem que começar a exportar mais”, disse ele, à Reuters.

Ele lembrou que em meses anteriores a exportação foi menor do que o estimado para maio porque a safra estava “atrasada”.

Comentou ainda que o setor produtivo tentou segurar vendas até o limite possível, mas há um déficit de armazenagem agravado pela safra recorde que influencia nos negócios.

“O pessoal tentou segurar preço, mas tem problema de armazenagem”, disse.

Com as exportações projetadas para maio, o total embarcado no ano pelo Brasil até o final do mês está projetado em 52,2 milhões de toneladas.

Exportadores de soja também veem pressão para acelerar embarques diante da expectativa de uma grande safra de milho que vai chegar a partir de junho.

A Anec considera que as exportações do cereal do país podem superar 50 milhões de toneladas em 2023, e tais embarques devem disputar espaço com os volumes restantes da soja.

Para maio, a associação estima apenas 319,4 mil toneladas de milho, mas a expectativa é de forte crescimento dos embarques no segundo semestre. No ano, o Brasil já exportou 8 milhões de toneladas do cereal.

A previsão para a exportação de farelo de soja do Brasil em maio também foi elevada para 2,37 milhões de toneladas, versus 2,2 milhões estimadas na semana anterior. No ano, os embarques desse produto somam 8,6 milhões de toneladas.