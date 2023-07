Exportação de soja do Brasil salta 101,7% no início de julho ante 2022, diz Secex

Com essa média, a Secex apontou embarques de 3,6 milhões de toneladas já na primeira semana de julho, um pouco menos da metade do total embarcado no mesmo mês completo do ano passado, quando a safra havia sido menor.

De outro lado, o registro de exportação de milho na primeira semana do mês indicou média diária de 103,7 mil toneladas, ante 196,14 mil toneladas ao dia no mesmo mês completo de 2022, em um período em que o mercado espera fortes embarques do cereal, com a chegada da nova colheita recorde.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) projetou na semana passada mais de 6 milhões de toneladas de milho na exportação em julho.

Conforme avança o mês, não é incomum alteração nas médias apontadas pela Secex na primeira semana.

Os dados do governo ainda apontaram um aumento de 4,2% na média diária de embarques de café, para 7,3 mil toneladas ao dia.

No açúcar, a média diária apontou aumento de 6,3% ante julho do ano passado, para 145,5 mil toneladas/dia.

A Secex indicou também alta de 48% na exportação de petróleo, para 336 mil toneladas/dia na primeira semana de julho, e queda de 3,6% para o minério de ferro, a 1,46 milhão de toneladas/dia.