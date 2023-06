Exportação de soja do Brasil tem forte início em junho, embarque de açúcar avança

A exportação de soja do Brasil até a segunda semana de junho registrou média diária de 768,3 mil toneladas, alta de 61,5% ante o registrado na média do mesmo mês completo de 2022, informou a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira.

O volume embarcado de soja no acumulado do mês até a segunda semana somou 4,6 milhões de toneladas, versus 9,99 milhões de toneladas em junho completo do ano passado, segundo a Secex.

As informações preliminares da Secex apontam, por ora, uma alta mais forte na comparação com as projeções de embarque do setor privado.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) projetou na semana passada aumento de mais de 30% nas exportações da oleaginosa em junho versus o mesmo mês de 2022.

O Brasil deverá exportar volumes recordes de soja em 2023, acima de 90 milhões de toneladas. De janeiro a junho, a Anec projeta embarques de 64,45 milhões de toneladas.

Exportadores tiram proveito da grande produção brasileira, enquanto focam a oleaginosa antes da chegada de maiores volumes do milho, com a colheita da segunda safra em seu início. O cereal tende a disputar espaço nos portos com a oleaginosa nos próximos meses.

A exportação de milho neste mês ainda está mais fraca. Atingiu até a segunda semana média diária de 38,5 mil toneladas, versus 47,1 mil ao dia no mesmo mês completo de 2022, segundo a Secex.

Já a exportação de açúcar aumentou mais de 10% na média diária.