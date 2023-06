Exportação parcial de carne bovina aponta para volume recorde em junho

O volume divulgado em relação aos primeiros 6 dias de embarques projeta cerca de 246 mil toneladas exportadas para a totalidade do mês. Se realmente atingido, equivalerá a aumentos significativos de 46,1% e 61,5% sobre, respectivamente, maio último e junho do ano passado.

O resultado no acumulado do primeiro semestre seria um volume de 936 mil toneladas, significando aumentos de 0,9%, 27,2% e 36% sobre, respectivamente, os mesmos períodos de 2022, 2021 e 2019.

A receita auferida no mês de junho, por sua vez, sinaliza incrementos de 47,4% sobre maio último e de 21,7% sobre junho do ano passado. O acumulado no primeiro semestre aponta para a possibilidade de se alcançar US$4,642 bilhões, absorvendo queda anual de 17,3%, enquanto sinaliza índices positivos de 32,1% e 77,9% sobre, respectivamente, o mesmo período de 2021 e 2019.