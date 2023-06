Exportação parcial de carne suína continua projetando novo recorde em receita para o mês de junho

Faltando apenas uma semana de embarques para o encerramento de junho, as informações referentes as exportações de carne suína continuam projetando incrementos expressivos em volume e receita. Com isso, é possível que novo recorde seja atingido na receita auferida, enquanto em volume deve se confirmar como um dos maiores já efetuados.

O volume divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em relação aos primeiros 16 dias de embarques projetam cerca de 104 mil toneladas exportadas para a totalidade do mês. Se atingido, equivalerá a aumentos de 14% e 24,6% sobre, respectivamente, maio último e junho do ano passado.

O resultado no acumulado de janeiro a junho seria um volume de 533,2 mil toneladas, significando aumentos de 16,5%, 6,6% e 75,2% sobre, respectivamente, o mesmo período dos anos passado, retrasado e anterior à pandemia de Covid-19.

A receita auferida no mês de junho, por sua vez, sinaliza incrementos de 12,8% e 31,3% sobre maio último e junho do ano passado. O acumulado no primeiro semestre aponta para a possibilidade de se atingir índices positivos de 29,2%, 5,9% e 106% sobre, respectivamente, o mesmo período de 2022, 2021 e no já distante 2019.