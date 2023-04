Exportações de algodão da Índia devem cair acentuadamente

As exportações de algodão da Índia caíram em 2022/2023 e igualar as importações do maior produtor pela primeira vez em cerca de duas décadas devido aos baixos estoques domésticos, entre outros fatores, disse o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Em seu relatório de estimativas de oferta e demanda agrícola mundial de abril, divulgado na terça-feira, o USDA projetou que as exportações indianas de 2022/2023 caíssem em 500.000 fardos, para 1,8 milhão, praticamente igualando sua previsão de importação. “Ofertas domésticas mais baixas, maior demanda por tipos de fibras longas e extralongas estrangeiras e o Acordo Comercial e de Cooperação Econômica Austrália-Índia (ECTA) apoiaram essa dinâmica recente”, disse o USDA.

A Associação de Algodão da Índia (CAI) disse em março que os estoques indianos podem cair para uma baixa de quase duas décadas em 2022-23, já que o clima adverso reduziu o rendimento das safras. “O tamanho da safra indiana é muito menor do que a estimativa inicial. O país produzirá um superávit muito pequeno. É por isso que os preços locais estão firmes e não há paridade para as exportações”, disse um comerciante de Mumbai com uma casa comercial global. “Nos próximos meses, a oferta cairá ainda mais. As exportações não ganharão força até que a nova safra comece em outubro.”

Embora a Índia fosse o terceiro maior exportador globalmente, projetado em cerca de 1,8 milhão de fardos em 2022-23, isso ainda estava bem abaixo dos 6,2 milhões durante 2021-22, disse o USDA. “A produção mais baixa pode apertar o balanço global, criando oportunidades e desafios mundiais”, disse Bailey Thomen, associado de gerenciamento de risco de algodão do StoneX Group. “Se a Índia aumentar as importações e observarmos uma demanda maior, os preços do algodão da ICE podem subir. Mas a demanda tem sido lenta devido às condições econômicas.”

Os preços futuros do algodão de referência global nos EUA estão a caminho de uma terceira queda mensal consecutiva e caíram mais de 1% até agora este ano devido a preocupações com a demanda.

A CAI havia dito que a menor produção indiana poderia permitir que rivais como EUA, Brasil e Austrália aumentassem as cargas para os principais compradores asiáticos, como China e Paquistão, enquanto aumentavam os preços locais e globais.